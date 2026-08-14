Clube fica sem uniforme às vésperas de estreia na temporada

O Burnley teve de montar uma verdadeira operação de guerra para não ficar sem uniforme às vésperas do início da temporada 2026/27 da Championship. O clube encerrou nesta sexta-feira (15) o contrato com a patrocinadora master, um banco de investimentos, e retirou a marca das camisas de jogo e dos uniformes de treinamento. A equipe estreia na segunda divisão inglesa neste domingo (16), contra o West Ham, em Turf Moor.

A decisão obrigou o Burnley a substituir centenas de camisas que já estavam prontas para a nova temporada. Além disso, o clube precisou reorganizar o estoque de produtos destinados aos torcedores. O clube, portanto, vive uma corrida contra o tempo para garantir que os novos uniformes estejam disponíveis antes do compromisso contra o West Ham.

Camisas saem temporariamente das lojas

Por causa da mudança, o Burnley retirou temporariamente de venda todo o estoque de camisas. Dessa forma, os produtos não estarão disponíveis na loja oficial nem nas vendas online até que o processo de atualização com a logomarca do novo patrocinador seja concluído.

Além disso, o clube adotou medidas para minimizar o prejuízo aos torcedores. Quem adquiriu a camisa poderá solicitar reembolso, trocar o produto por uma nova versão com o logotipo da Vertu ou aplicar gratuitamente a nova marca na camisa antiga.





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