Botafogo sofre com problemas defensivos e amarga novo vexame

O Botafogo protagonizou um vexame na Sul-Americana. Afinal, o Alvinegro foi goleado pelo Cienciano por 6 a 1, nesta quinta-feira (13), em Cusco, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final, e se complicou na competição. A vergonha foi inédita, já que nenhum time brasileiro sofreu seis gols para um estrangeiro anteriormente.

Assim, os problemas defensivos voltaram a atormentar a vida do técnico Franclim Carvalho. Embora tenha organizado o time dentro das suas limitações, o treinador português ainda não conseguiu ajustar a defesa do jeito ideal. No Brasileirão, por exemplo, o Botafogo é dono do terceiro melhor ataque com 35 gols marcados, mas possui a quinta pior defesa com 33 gols sofridos.

Na temporada, o Botafogo é o clube do G12 com mais gols sofridos (57) e mais goleadas sofridas (3), segundo o “R10 Score”. A falta de um goleiro de confiança e as mudanças na zaga ajudam a explicar a situação. Durante o ano, o Glorioso apostou em Raul, Leo Linck e Neto, que deixou o clube durante a Copa do Mundo. Recém-contratado, Warleson falhou em um dos gols do Ciencano.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Em seguida, recebe o Cienciano, na quinta-feira (20), às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Portanto, precisa vencer por seis gols de diferença para avançar às quartas de final.





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