ASSINE JÁ!
Jogada10

Para evitar novo transfer ban, Corinthians discute dívida com Memphis Depay

Para evitar novo transfer ban, Corinthians discute dívida com Memphis Depay
Para evitar novo transfer ban, Corinthians discute dívida com Memphis Depay -

A novela entre Corinthians e Memphis Depay segue com novos capítulos, mesmo após o fim das negociações pela renovação do contrato. Depois de uma guerra de narrativas através de notas oficiais, o Timão decidiu sentar para conversar com o craque holandês para tentar evitar a nova aplicação de uma punição de transfer ban junto à Fifa.

De acordo com informações do “ge”, o Corinthians começou um novo contato com Memphis Depay a fim de negociar o pagamento da dívida de R$ 77 milhões, entre bonificações e prêmios não pagos. Segundo o portal, um dirigente corinthiano procurou o staff do craque holandês para marcar uma reunião na próxima semana para que as arestas sejam aparadas.

LEIA MAIS: Vidente prevê futuro de Depay no Corinthians; veja o vídeo

Para evitar um novo transfer ban, o Corinthians propõe a Memphis que o acordo pelo modelo de pagamento proposto nas negociações seja mantido. O Timão pretende liquidar a fatura com Memphis no valor inicial de R$ 42 milhões. Esse valor seria pago em quatro parcelas semestrais de R$10,5 milhões, com início em fevereiro de 2027. O jogador havia concordado em estabelecer o valor fixo da dívida em R$42 milhões, mas a diretoria do Corinthians entende que, com multas, juros e correções, o valor pode chegar na casa dos R$77 milhões.

Vale lembrar que, neste momento, o Corinthians já está punido com o transfer ban junto à Fifa. Desse modo, o Timão tem três punições ativas, sendo impedido de contratar e registrar novos jogadores até que pague os R$ 21,5 milhões em dívidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook

As mais lidas
    Recomendadas