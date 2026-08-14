Para evitar novo transfer ban, Corinthians discute dívida com Memphis Depay

A novela entre Corinthians e Memphis Depay segue com novos capítulos, mesmo após o fim das negociações pela renovação do contrato. Depois de uma guerra de narrativas através de notas oficiais, o Timão decidiu sentar para conversar com o craque holandês para tentar evitar a nova aplicação de uma punição de transfer ban junto à Fifa.

De acordo com informações do “ge”, o Corinthians começou um novo contato com Memphis Depay a fim de negociar o pagamento da dívida de R$ 77 milhões, entre bonificações e prêmios não pagos. Segundo o portal, um dirigente corinthiano procurou o staff do craque holandês para marcar uma reunião na próxima semana para que as arestas sejam aparadas.

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Para evitar um novo transfer ban, o Corinthians propõe a Memphis que o acordo pelo modelo de pagamento proposto nas negociações seja mantido. O Timão pretende liquidar a fatura com Memphis no valor inicial de R$ 42 milhões. Esse valor seria pago em quatro parcelas semestrais de R$10,5 milhões, com início em fevereiro de 2027. O jogador havia concordado em estabelecer o valor fixo da dívida em R$42 milhões, mas a diretoria do Corinthians entende que, com multas, juros e correções, o valor pode chegar na casa dos R$77 milhões.

Vale lembrar que, neste momento, o Corinthians já está punido com o transfer ban junto à Fifa. Desse modo, o Timão tem três punições ativas, sendo impedido de contratar e registrar novos jogadores até que pague os R$ 21,5 milhões em dívidas.

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