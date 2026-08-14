Copa do Mundo Feminina já registra 750 mil interessados em ingressos

Entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, o Brasil receberá, pela primeira vez, a Copa do Mundo Feminina da FIFA. Além de colocar o país no centro do futebol internacional durante um mês, a competição também deve movimentar diferentes setores da economia brasileira. Nesse cenário, a procura pelo torneio já chama atenção antes mesmo do início da venda de ingressos.

A pouco mais de 300 dias da Copa do Mundo Feminina, cerca de 750 mil pessoas já se inscreveram no site da Fifa para demonstrar interesse em comprar ingressos para a competição. De acordo com o UOL, o número mostra a alta expectativa dos torcedores para acompanhar os jogos no Brasil.

Além disso, mais de 100 mil pessoas já demonstraram interesse em atuar como voluntárias durante o torneio. O número supera a meta inicial da organização, que previa alcançar 40 mil cadastrados para aproximadamente sete mil vagas que serão disponibilizadas durante a competição.

Por enquanto, a Fifa ainda não iniciou a venda dos ingressos. A entidade, entretanto, abriu uma lista de interesse para os torcedores que desejam receber informações sobre o início da comercialização. Assim, quem se cadastrar poderá acompanhar as próximas atualizações oficiais sobre o processo.

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 também ainda não foram divulgados. Apesar disso, a candidatura apresentada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trouxe um valor de referência que pode indicar a faixa de preços praticada durante o torneio. A Fifa, no entanto, ainda não confirmou esses valores.

A entidade também não informou a data de abertura das vendas, as categorias de ingressos, o calendário de compra ou a quantidade de entradas disponível em cada estádio. Por enquanto, o torcedor pode apenas cadastrar o e-mail no site oficial da Fifa para demonstrar interesse e receber comunicados sobre a comercialização.

Como funciona o cadastro para a Copa Feminina?

O cadastro funciona como uma lista para receber informações sobre os ingressos da Copa do Mundo Feminina de 2027. Para participar, o torcedor informa o e-mail no site oficial da Fifa e passa a receber atualizações sobre o processo de venda. Contudo, o registro não substitui a compra do ingresso, não garante prioridade automática, não assegura uma vaga no estádio e também não define o preço dos bilhetes.

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