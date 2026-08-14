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Falta de eficiência do ataque do Vasco atormenta Pedro Emanuel

Falta de eficiência do ataque do Vasco atormenta Pedro Emanuel
Falta de eficiência do ataque do Vasco atormenta Pedro Emanuel -

Faltou pontaria para o Vasco mais uma vez. Afinal, o Cruzmaltino dominou as ações, mas ficou no empate sem gols com o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Dessa forma, o jogo mostrou que o técnico Pedro Emanuel ainda tem muito o que corrigir no sistema ofensivo.

O Vasco teve 75% de posse de bola, finalizou 21 vezes e teve cinco chances claras, mas faltou eficiência. O Cruzmaltino foi mais agressivo no primeiro tempo, mas caiu de ritmo na etapa final. Dessa forma, a falta de constância após a entrada dos reservas é outra coisa que o técnico Pedro Emanuel precisará ajustar para os próximos jogos.

Pedro Emanuel completou um mês no comando do Vasco. Desde a sua chegada, a prioridade foi ajustar o sistema defensivo, tão criticado com Fernando Diniz e Renato Gaúcho. E o treinador português conseguiu organizar a casa. Afinal, o Cruzmaltino sofreu apenas cinco gols em oito jogos, além de não ter sido vazado em quatro oportunidades.

Por outro lado, o ataque passou em branco em quatro de oito jogos sob o comando de Pedro Emanuel e marcou apenas sete gols (média inferior a um gol por partida). Nos últimos jogos, o treinador português fez um revezamento entre Brenner, David e Spinelli. Recentemente, o Vasco contratou Facundo Colidio, ex-River Plate, que já está regularizado e à disposição para estrear.

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