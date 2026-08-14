PSG desembolsa R$ 330 milhões para contratar atacante do Ajax

O Paris Saint-Germain chegou a um acordo com o Ajax para contratar o atacante belga Mika Godts. O clube francês vai desembolsar 55 milhões de euros (um pouco mais de R$ 330 milhões), pelo jogador de 21 anos. De acordo com informações do jornal francês L’Équipe, Godts deve viajar para Paris nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.

Godts ganhou destaque na última temporada pelo Ajax. Ele marcou 17 gols e distribuiu 12 assistências, números que despertaram o interesse de grandes clubes europeus. Além disso, ele já entrou em campo quatro vezes na atual temporada e marcou um gol.

A contratação atende a um pedido do técnico Luis Enrique. O treinador espanhol vê Godts como uma alternativa para o setor ofensivo, principalmente diante da possibilidade de Barcola deixar o PSG. O Liverpool acompanha o atacante francês e pode apresentar uma proposta nesta janela de transferências.

Godts passou pelas categorias de base de Anderlecht e Genk, na Bélgica. Seu estilo de jogo também lhe rendeu comparações a Eden Hazard, um dos maiores jogadores da história recente do futebol belga.

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