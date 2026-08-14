Técnico do Manchester City não garante permanência de Rodri

O técnico Enzo Maresca deixou em aberto o futuro de Rodri no Manchester City em meio ao interesse do Barcelona. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15), antes do duelo contra o Arsenal pela Supercopa da Inglaterra, o treinador afirmou que o mercado continua aberto e evitou garantir a permanência do meio-campista no clube inglês.

“Tudo pode acontecer”, disse Maresca.

O técnico também revelou que encontrou Rodri no centro de treinamento e conversou com o jogador. “Acabei de ver o Rodri no centro de treinamento e dei um grande abraço nele. Parece estar bem e vamos ver o que acontece”, afirmou.

Barcelona já fez duas propostas por Rodri

Enquanto o City tenta manter um dos principais nomes do elenco, o Barcelona trabalha para convencer o clube inglês a liberar o jogador. O time catalão já apresentou duas ofertas pelo meio-campista, mas os ingleses recusaram ambas.

Na segunda investida, o Barcelona ofereceu cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 360 milhões), além de bônus. Mesmo assim, o Manchester City considerou os valores insuficientes e rejeitou a proposta.

Agora, porém, o clube espanhol pretende voltar à carga. A ida de Ferran Torres ao Paris Saint-Germain pode aumentar o poder de investimento do Barcelona e abrir espaço financeiro para uma nova tentativa por Rodri.

Rodri se reapresentou nesta sexta (15) ao Manchester City, porém, não participou das atividades no campo porque ainda se recupera de uma cirurgia nas costas.

Maresca desconversa sobre possível substituto

Os jornalistas também questionaram Maresca sobre possíveis reforços para o meio-campo. O argentino Enzo Fernández, atualmente no Chelsea, aparece entre os nomes cotados para assumir a posição caso o espanhol deixe o City.

Maresca, no entanto, preferiu não alimentar as especulações.

“Ele é jogador de outro clube e não é correto falar de atletas de outro time. Também não acho ideal que outras equipes falem de nossos jogadores. Não vou dizer nada sobre jogadores que não estão conosco”, disse.

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