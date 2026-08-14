Jardim define peças de confiança para suportar calendário

Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo sonha em repetir o roteiro e se manter no topo. Assim, o técnico Leonardo Jardim já tem definido na própria mente que conta com “15 ou 16 jogadores que são titulares” para suportar o calendário e brigar pelos títulos. O treinador deixou clara a confiança no elenco quando decidiu deixar Lucas Paquetá e Pedro no banco na Libertadores.

“Nós sabemos que tanto o Paquetá quanto o Pedro são jogadores titulares. Mas a gente tem 15 ou 16 jogadores que são titulares. Depois, isso vai depender do momento, da escolha, da análise que eu fizer do adversário e daquilo que eu quero para começar o jogo. Com certeza, se esses começarem, os outros vão entrar. Se esses não entrarem, os outros vão começar”, disse Leonardo Jardim.

Há nomes incontestáveis no time titular do Flamengo, como Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá, Arrascaeta e Samuel Lino. Mas há disputas em outras posições. Nas laterais, por exemplo, Emerson Royal e Ayrton Lucas vivem boa fase e fizeram frente a Varela e Alex Sandro (que convive com problemas físicos e não consegue ter sequência).

Já o ataque é o setor com mais disputa. No meio-campo, Carrascal busca recuperar o espaço após a chegada de Lucas Paquetá. Na frente, Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada, mas tem a sombra de Bruno Henrique, que joga tanto na ponta quanto de falso 9. Há ainda Luiz Araújo, uma espécie de 12º jogador com Filipe Luís e constantemente utilizado por Leonardo Jardim.

Flamengo vive momento decisivo na temporada

O Flamengo passa por um momento-chave para atingir os objetivos no final da temporada. Invicto há seis jogos no Brasileirão, o Rubro-Negro conseguiu reduzir a distância para o líder Palmeiras para apenas seis pontos. O próximo desafio será contra o Mirassol, no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Maião, pela 23ª rodada. Desde a chegada de Jardim, perdeu apenas duas como visitante.

Já na Libertadores, o confronto contra o Cruzeiro promete ser o mais difícil do chaveamento. No jogo de ida, o Flamengo conseguiu arrancar um empate por 1 a 1, no Mineirão. Dessa forma, vai decidir a classificação em pleno Maracanã. Caso avance às quartas de final, vai enfrentar o classificado do duelo entre Deportes Tolima, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador.

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