São Paulo x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Os embalos de sábado à noite do Brasileirão reserva um duelo que promete ser bem acirrado. No jogo que fecha o dia de Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Coritiba, no MorumBIS, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada.
Onde assistir
O duelo entre São Paulo e Coritiba, pelo Brasileirão, terá transmissão do Sportv e do Premiere.
Como chega o São Paulo
Sem vencer pelo Brasileirão desde o dia 25 de abril, diante do Mirassol, o São Paulo vive uma grande turbulência sob o comando de Dorival Junior quando o assunto é a competição nacional. Contudo, o empate diante do Bolivar, fora de casa, pela Copa Sul-Americana, pode ser um facho de luz para uma melhora na temporada são-paulina.
A boa apresentação na altitude – enquanto o time teve fôlego – trouxe um sinal positivo para os próximos jogos, e em casa, neste sábado, o Tricolor tem a faca e o queijo na mão para encerrar a sequência ruim e voltar a anotar três pontos pelo Brasileirão. Dorival não deve contar com Artur – que ficou fora do jogo contra o Bolivar por dores no adutor – e com Rafael Tolói, ainda lesionado.
Como chega o Coritiba
Do outro lado do confronto, o Coritiba teve uma semana livre para trabalhar após voltar a vencer pelo Brasileirão. No último final de semana, o Coxa venceu a Chapecoense por 2 a 0, no Couto Pereira. Foi a primeira vitória após o retorno da Copa do Mundo.
Para o jogo deste sábado, no MorumBIS, contudo, o Coxa de Fernando Seabra não poderá contar com o jovem Lucas Ronier, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo e está fora do restante da temporada. Com isso, Joaquin Lavega deve assumir o posto no time titular.
SÃO PAULO x CORITIBA
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data-Hora: 15/8/2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: MorumBIS, São Paulo (SP)
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Luis Osório e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia e Marcos Antonio; Ferreirinha, Calleri e Luciano. Técnico: Dorival Junior.
CORITIBA: Pedro Morisco; Bruno Melo, Jacy, Tiago Cóser e Tinga; Thiago Santos, Sebastián Gomez e Vini Paulista; Joaquín Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM).
VAR: Diego Pombo López (BA)
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