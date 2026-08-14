Vasco pode ter reforços de Colidio e Sosa no próximo jogo

O Vasco pode ter novidades para os próximos jogos. Afinal, o Cruzmaltino vive a expectativa de contar pela primeira vez com os reforços Santiago Sosa e Facundo Colidio. O volante e o atacante já foram regularizados no BID e, portanto, estão à disposição do técnico Pedro Emanuel. O treinador, aliás, confirmou que deve relacioná-los para a partida contra o Santos.

“Espero eu que sim. (Santiago) Sosa e Facundo (Colidio) devem estar escritos e como opção para o jogo”, disse Pedro Emanuel após o jogo contra o Olimpia, que revelou como pretende utilizar o atacante: “Ele vai jogar mais vezes de atacante, ponta ou flutuar. Só com o tempo iremos decidir”, completou o treinador português.

O atacante Facundo Colidio pode começar já como titular. Com a lesão de Brenner e a falta de confiança de David e Spinelli, o treinador português vê a necessidade de fazer novos testes para tentar resolver o problema ofensivo do Vasco. Dessa forma, o argentino vem agradando nos primeiros testes no CT Moacyr Barbosa e pode começar jogando diante do Peixe.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), contra o Santos, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão, em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento. Em seguida, o Cruzmaltino encara o Olimpia, do Paraguai, na quinta-feira (20), às 19h, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, empate por 0 a 0.

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