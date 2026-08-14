Grêmio lança terceiro uniforme para celebrar conquista histórica

O Grêmio apresentou nesta sexta-feira (14) o terceiro uniforme que usará nesta temporada. Completamente azul e com detalhes em dourado, o novo modelo da Umbro homenageia os 30 anos da conquista da tríplice coroa, em 1996, quando o clube faturou o Gaúchão, Recopa e Brasileirão.

Para reforçar a homenagem, o clube escolheu como garoto-propaganda o ex-volante Dinho, que participou das três conquistas daquele ano. Ele aparece nas fotos ao lado de Kannemann, Carlos Vinícius, Rodríguez, Amanda Brunner, do time feminino, e David Brendo, do time sub-20.

O clube, inclusive, também incluiu referências específicas aos títulos de 1996. Na parte superior das costas, os números 4, 6 e 12 representam os meses de abril, junho e dezembro, quando o Grêmio conquistou as três taças. Já na parte interna do uniforme, aparece a frase “com o Grêmio onde o Grêmio estiver”, famoso trecho do hino tricolor.

A estreia do novo uniforme, aliás, será contra a Chapecoense, na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 30 de agosto.

Valores da nova camisa

O Grêmio, inclusive, já começou a venda na Grêmio Mania Megastore e na loja virtual. Nas demais lojas, as vendas começam na segunda-feira (17).

A versão de jogo custa R$ 599,90, enquanto os sócios têm desconto e pagam R$ 539,91. Já a versão torcedor está R$ 449,90, com preço de R$ 404,91 para associados.

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