Jogador caro? Campeão do Mundo, Rodri pega voo econômico

Enquanto Barcelona e Manchester City negociam os últimos detalhes de uma possível transferência, Rodri chamou atenção pelo jeito simples de retornar à Inglaterra. O meio-campista espanhol viajou de Madri para Liverpool na noite de quinta-feira em um voo comercial da Ryanair, companhia aérea de baixo custo, e deve se reapresentar ao clube inglês nesta sexta-feira.
A viagem foi registrada pela jornalista Emily Brobyn, da BBC, que estava no mesmo voo e publicou imagens do jogador nas redes sociais. Além disso, câmeras do “Jijantes” flagraram a chegada de Rodri a Liverpool, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de Manchester.
O espanhol, no entanto, não falou com a imprensa. Depois de passar boa parte das férias na Espanha após a conquista da Copa do Mundo, Rodri agora retoma a rotina no Manchester City enquanto aguarda uma definição sobre o futuro.
A tendência, portanto, é que o volante participe normalmente dos treinamentos desta sexta-feira. Apesar das negociações avançadas com o Barcelona, os clubes ainda não chegaram a um acordo. Dessa forma, até que a transferência seja definida, o jogador seguirá cumprindo suas obrigações com a equipe inglesa.
Nos últimos dias, Barcelona e Manchester City avançaram nas conversas, mas ainda existe uma diferença importante entre os valores oferecidos. Segundo o jornal espanhol “Marca”, o clube inglês deseja receber cerca de € 70 milhões (aproximadamente R$ 414 milhões) fixos pela transferência do meio-campista.
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