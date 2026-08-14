Palmeiras busca repetir 2025 para vencer o Fluminense no Maracanã

O sábado de Brasileirão começa com um grande jogo no Maracanã. Às 16h30 (de Brasília), o Fluminense recebe o Palmeiras pela 23ª rodada da competição, e o Verdão quer repetir a dose da última temporada para seguir isolado na liderança. Contudo, apesar da última vitória no Maraca, o retrospecto recente do Verdão não é muito animador.

Em 2025, o Palmeiras conseguiu uma virada diante do Fluminense no Maracanã e venceu por 2 a 1. Mas essa vitória foi a primeira do Verdão diante do Fluminense no Rio de Janeiro nas últimas oito visitas da equipe.

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Entre 2018 e 2024, Fluminense e Palmeiras mediram forças sete vezes no Maracanã, com cinco vitórias tricolores e dois empates. Em 2024, inclusive, o gol da vitória do Flu foi marcado por Jhon Arias, hoje jogador do Palmeiras. Relembre as últimas visitas do Palmeiras ao Fluminense no Maracanã:

2018: Fluminense 1×0 Palmeiras – 25/07 – 15ª rodada do Brasileirão

2019: Fluminense 1×0 Palmeiras – 28/11 – 35ª rodada do Brasileirão

2020: Fluminense 1×1 Palmeiras – 12/08 – 2ª rodada do Brasileirão

2021: Fluminense 2×1 Palmeiras – 14/11 – 32ª rodada do Brasileirão

2022: Fluminense 1×1 Palmeiras – 27/08 – 24ª rodada do Brasileirão

2023: Fluminense 2×1 Palmeiras – 05/08 – 18ª rodada do Brasileirão

2024: Fluminense 1×0 Palmeiras – 24/07 – 19ª rodada do Brasileirão

2025: Fluminense 1×2 Palmeiras – 23/07 – 16ª rodada do Brasileirão

Para o jogo deste sábado, mesmo em meio ao mata-mata da Libertadores diante do Cerro Porteño, a tendência é que Abel Ferreira escale o que tem de melhor para garantir mais uma vitória fora de casa neste Brasileirão. Líder da competição com seis pontos de frente ao Flamengo, vice-líder, o Verdão é o melhor visitante até aqui. São sete vitórias em 11 jogos, com um aproveitamento de 72,7%.

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