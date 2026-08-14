Lista do Golden Boy: Cubarsí ultrapassa Yamal e brasileiros se destacam; veja

Eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo, Pau Cubarsí ganhou duas posições e assumiu a liderança da lista do Golden Boy 2026. A atualização mensal do prêmio, divulgada na quinta-feira, colocou o zagueiro do Barcelona à frente de Lamine Yamal. A tradicional premiação do jornal italiano Tuttosport, em parceria com a plataforma Transfermarkt, elege o melhor jogador sub-21 que atua na Europa.

Além disso, a lista conta com três brasileiros entre os dez primeiros colocados. Rayan aparece na sétima posição, enquanto Endrick ocupa o oitavo lugar. Já Estêvão, que ficou fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão, fecha o top 10.

Cubarsí ganha força após título mundial

Depois de se destacar na campanha do título da Espanha na Copa do Mundo, Cubarsí subiu duas posições e passou a ser considerado um dos favoritos ao prêmio. Yamal, por outro lado, caiu para o segundo lugar após apresentar um desempenho abaixo das expectativas durante o Mundial.

Na terceira posição aparece Yan Diomande, do Real Madrid. O jogador também ganhou destaque no mercado de transferências ao se tornar a contratação mais cara da história do clube espanhol, que pagou 125 milhões de euros, cerca de R$ 736 milhões, pelo atleta.

Brasileiros aparecem no top 10

Entre os brasileiros, Rayan é quem ocupa a melhor posição. O atacante aparece em sétimo lugar depois de conquistar espaço como titular da seleção brasileira durante a Copa do Mundo e apresentar boas atuações.

Logo depois, Endrick ocupa a oitava posição. O atacante do Real Madrid, que ficou como opção no banco de reservas durante a competição sob o comando de Carlo Ancelotti, aparece à frente de Junior Kroupi, do Bournemouth. Estêvão, por sua vez, caiu algumas posições e fecha o top 10 após perder o Mundial por causa de uma lesão.

A escolha do Golden Boy já está aberta à votação do público. Posteriormente, em outubro, a organização reduzirá a lista para 20 jogadores. A partir dessa etapa, um júri internacional ficará responsável por definir o vencedor da edição de 2026.

Veja o top 10 da lista do Golden Boy

Pau Cubarsí — Barcelona

Lamine Yamal — Barcelona

Yan Diomande — Real Madrid

Warren Zaïre-Emery — PSG

Ayyoub Bouaddi — Lille

Victor Froholdt — Porto

Rayan — Bournemouth

Endrick — Real Madrid

Junior Kroupi — Bournemouth

Estêvão — Chelsea

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