Botafogo precisa de feito inédito para avançar na Sul-Americana

Após ser goleado pelo Cienciano, do Peru, por 6 a 1, nesta última quinta-feira (13), o Botafogo vai precisar de um feito inédito para avançar às quartas de final da Sul-Americana. Afinal, ninguém nunca conseguiu virar o placar depois de perder o jogo de ida por cinco ou mais gols de diferença em competições da Conmebol.
Na história, foram registradas oito viradas depois de um time perder o jogo de ida por três gols de diferença. No caso mais recente, o Palmeiras perdeu para a LDU por 3 a 0, em Quito, no Equador, e venceu por 4 a 0 na volta, em São Paulo. O Alviverde, aliás, chegou perto de conseguir a virada na semifinal de 1995. Na ocasião, perdeu para o Grêmio por 5 a 0 e, depois, venceu por 5 a 1.
O Botafogo sucumbiu na altitude de 3.400 metros de Cusco, no Peru. Jogando fora de casa, o Glorioso sofreu um apagão no primeiro tempo, quando sofreu quatro gols. O Alvinegro chegou a descontar, no entanto, viu os peruanos ampliarem a vantagem. Dessa forma, vai precisar vencer por cinco gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis.
O Botafogo volta a campo no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Em seguida, recebe o Cienciano, na quinta-feira (20), às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Portanto, precisa vencer por seis gols de diferença para avançar às quartas de final.
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