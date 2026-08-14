Números mostram que Santos de Neymar é “leão e gatinho”; entenda

O Santos de Neymar tem sido leão e gatinho desde que o craque voltou à Vila Belmiro: contra adversários mais fracos, como o Macará (EQU), dentro da Vila, o aproveitamento é de 66,7%. Contra times mais fortes, como é o caso do Vasco, rival do próximo domingo (16), em São Januário, o rendimento cai para 23,8%. Estes números fazem parte de um levantamento do site Bolavip Brasil, que levantou os números do camisa 10 e do Santos desde fevereiro de 2025.

O estudo analisou todos os resultados do Santos e a performance de Neymar considerando dois fatores: onde a partida ocorreu e o nível do adversário – levando-se em conta o top-100 do ranking de clubes da Conmebol.

Até agora, Neymar e Santos disputaram 15 partidas contra times abaixo do top-100 da Conmebol na Vila Belmiro, considerando todas as competições. Foram oito vitórias, seis empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 66,7%.

Nestas partidas, Neymar foi quase sempre decisivo, com quatro gols marcados e seis assistências. Destaque para as atuações no empate com a Chapecoense (125º do ranking), com dois gols do camisa 10, e na vitória sobre o Juventude (226º do ranking), também com dois gols dele. O caso mais recente foi a vitória de 2 a 1 sobre o Macará (211º do ranking), em que o craque deu duas assistências.

Sem colaborações em gols no cenário mais desfavorável

No outro extremo da análise estão as partidas contra times entre os 100 melhores do ranking da Conmebol e ainda por cima fora de casa. Foram, porém, apenas sete jogos neste cenário mais adverso, devido ao planejamento de controle de carga do Santos para Neymar. Já que o atacante é poupado de rivais mais difíceis longe da Vila.

Nos sete jogos, foram quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Sendo assim, um aproveitamento de 23,8% dos pontos. Neymar, nestes casos, não fez gol e nem deu assistência.

As sete partidas foram contra o Flamengo (4º do ranking), derrota por 3 a 2; Atlético-MG (7º), empate em 1 a 1; contra o Fluminense (10º), derrota por 1 a 0; duas partidas contra o Corinthians (18º), derrotas por 2 a 1; contra o Cruzeiro (26º), vitória por 2 a 1; e contra o San Lorenzo (37º), empate em 1 a 1.

Domingo (16), contra o Vasco, o Santos, inclusive, provavelmente terá Neymar e com isso sua oitava partida dentro do cenário mais desfavorável tendo o craque à disposição. O time carioca é o 61º colocado do ranking da Conmebol e atuará em São Januário.

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