Atlético de Madrid derrota Olympique Marselha em amistoso

De virada, o Atlético de Madrid venceu por 2 a 1 o Olympique de Marselha, em amistoso realizado nesta sexta-feira (14), no Estádio Vélodrome. Os colchoneros voltam a campo na próxima quarta-feira (19) para encarar o Málaga na estreia no Campeonato Espanhol da temporada 2026/27 . Já os franceses jogam na próxima sexta (21), diante do Strasbourg, pela primeira rodada da Ligue 1.

O Marselha tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. A equipe de Bruno Genesio teve amplo domínio da posse de bola e pressionou o Atlético, que encontrou dificuldades para sair de seu campo. Aos 5 minutos, Giuliano Simeone recebeu cartão amarelo e, aos 17, Robin Le Normand também foi advertido, evidenciando a pressão exercida pelos donos da casa.

A superioridade francesa resultou no gol aos 22 minutos, marcado pelo brasileiro Igor Paixão, ex-Coritiba. O time francês, aliás, chegou a controlar cerca de 70% da posse de bola durante a primeira etapa.

No entanto, o Atlético conseguiu equilibrar a partida na reta final do primeiro tempo. Aos 39 minutos, Rodrigo Mendoza marcou para os espanhóis.

Martín faz o gol da virada

O Atlético de Madrid, com algumas alterações, voltou do intervalo mais competitivo e, inclusive, passou a equilibrar as ações. O time francês, por sua vez, tentou recuperar o controle da partida e continuou buscando jogadas pelos lados do campo. Entretanto, o Atlético mostrou maior eficiência.

Aos 33 minutos , Carlos Martín marcou o gol da virada, colocando o Atlético de Madrid em vantagem por 2 a 1.

Depois do gol, o Marselha ainda aumentou a pressão em busca do empate, mas o Atlético recuou a marcação e passou a proteger a vantagem. Assim, o time espanhol conseguiu administrar o resultado até o apito final.

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