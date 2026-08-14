Juventude x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Juventude recebe o Fortaleza neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto na parte de cima da tabela, o Alviverde busca manter o embalo para alcançar a liderança, enquanto o Leão do Pici tenta se aproximar da vaga direta para retornar à elite do futebol brasileiro.

Onde assistir

A partida entre Juventude e Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming).

Como chega o Juventude

O Juventude chega ao confronto na segunda colocação, com 38 pontos, apenas dois atrás do líder Criciúma. Apesar disso, a eliminação na Copa do Brasil ainda frustra o torcedor alviverde. Agora, portanto, a equipe concentra suas forças na Série B e tenta aproveitar o bom momento para assumir a liderança.

Na última rodada, o Juventude venceu o Novorizontino por 1 a 0. Além disso, a derrota do Criciúma abriu uma oportunidade importante para o time de Maurício Barbieri. Caso consiga vencer diante da própria torcida, o Alviverde poderá terminar a rodada na primeira posição. Para o duelo, Barbieri terá o retorno do zagueiro Rodrigo Sam, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Dessa forma, ele deve reassumir a vaga de Titi na defesa.

Como chega o Fortaleza

Por outro lado, o Fortaleza também tem como principal objetivo retornar à Série A. O Leão do Pici passou sete temporadas consecutivas na elite antes do rebaixamento, ao lado do rival Ceará, e agora busca reconstruir o caminho de volta. A última partida terminou empata contra o Cuiabá.

Nos últimos cinco jogos, o Fortaleza sofreu duas derrotas e atualmente ocupa a terceira colocação, com 35 pontos. Uma vitória contra o Juventude faria o time igualar a pontuação do adversário, embora a equipe não consiga ultrapassá-lo devido ao número maior de derrotas. Além disso, a disputa pelo acesso está extremamente equilibrada. Apenas três pontos separam até sete equipes que ocupam posições entre o terceiro e o nono lugares, o que torna cada rodada ainda mais importante na briga pelo G-6.

Para completar, o técnico Paulo Autuori terá problemas no setor ofensivo. Luiz Fernando recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá e cumpre suspensão, enquanto Miritello foi expulso na mesma partida. Pedro Henrique, por sua vez, continua suspenso pelo STJD. Com poucas opções disponíveis, Welliton deve formar o ataque ao lado de Paulo Baya e Vitinho. Na lateral, Maurício Mucuri deve assumir a vaga de Gabriel Fuentes, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo e não joga mais na temporada.

JUVENTUDE x FORTALEZA

Brasileirão – 22ª Rodada

Data e horário: 15/08/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Aderlan, Raí, Lucas Mineiro, Patryck, Fábio Lima e MP; Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

FORTALEZA: João Ricardo; Maílton, Lucas Gazal, Neris e Maurício Mucuri; Lucas Sasha, Pierre e Rodriguinho; Welliton, Paulo Baya e Vitinho. Técnico: Paulo Autuori.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)