Athletico-PR x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Direto da Arena da Baixada, o Athletico-PR encara o Bragantino neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Furacão aproveita o bom momento para seguir vivo na parte de cima da tabela, o Massa Bruta tenta reagir para não se distanciar da briga por uma vaga na Libertadores.

Onde assistir

A partida entre Athletico-PR e Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR chega embalado por uma sequência de cinco jogos de invencibilidade no Brasileirão. Além disso, o trabalho liderado pelo técnico Odair Hellmann colocou o Furacão na terceira colocação, com 40 pontos, após 12 vitórias, quatro empates e seis derrotas. O último resultado foi uma vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro.

No entanto, o clube foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória, em uma goleada histórica no Barradão. Dessa forma, o rubro-negro do Paraná concentra suas atenções exclusivamente no campeonato. E os números recentes reforçam a boa fase. Nas últimas cinco rodadas, o Furacão tem a melhor campanha entre os 20 clubes da competição, com quatro vitórias e um empate.

Para o confronto, Esquivel e Claudinho seguem sem condições de jogo, enquanto o zagueiro Terán é dúvida por conta de dores musculares. Por outro lado, o goleiro Santos retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e deve reassumir a titularidade.

Como chega o Bragantino

Por outro lado, o Bragantino chega ao duelo tentando interromper uma sequência negativa. Na última quarta-feira (12), o Massa Bruta perdeu para o Atlético pela Sul-Americana. Antes disso, já havia perdido para o Corinthians pelo Brasileirão, no domingo (9).

Portanto, os resultados recentes fizeram a equipe perder margem na disputa pelas primeiras posições. Atualmente, o Bragantino ocupa a oitava colocação, com 31 pontos, apenas dois à frente dos clubes que aparecem logo atrás. Além disso, uma combinação de resultados pode fazer o Massa Bruta despencar algumas posições na tabela. Caso Botafogo, Coritiba e Atlético vençam seus compromissos, a equipe pode terminar a rodada na 11ª colocação.

Diante desse cenário, o técnico Jair Ventura ainda não definiu a escalação. O time apresentou dificuldades nas últimas partidas e, por isso, o treinador pode promover mudanças pensando também na sequência da temporada.

ATHLETICO-PR x BRAGANTINO

Brasileirão – 23ª Rodada

Data e horário: 15/08/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Gilberto; Jadson, Luiz Gustavo e João Cruz; Mendoza, Viveros e Leozinho. Técnico: Odair Hellmann.

BRAGANTINO: Cleiton; Sant’Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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