Palmeiras prepara mudanças para enfrentar o Fluminense no Maracanã

O Palmeiras encerrou na manhã desta sexta-feira (14), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo com o Fluminense. Assim, as equipes se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Verdão venceu o time carioca por 2 a 1, na Arena Crefisa Barueri. Allan e Vitor Roque marcaram os gols da equipe paulista, que lidera o Campeonato Brasileiro com 48 pontos.

Dessa forma, o técnico Abel Ferreira não pretende priorizar nenhuma das três competições que disputa e não levará a campo um time completo de reservas. tendência, portanto, é realizar mudanças por questões físicas.

Como sofreu um trauma em um dos pés há alguns dias, Barboza deve ficar de fora para priorizar o jogo contra o Cerro. Recuperado de lesão muscular, Gustavo Gómez é o favorito para ser titular, enquanto Bruno Fuchs deve aparecer entre os relacionados. Por outro lado, o lateral-direito Khellven e o atacante Paulinho, ambos lesionados, seguem de fora.

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O Alviverde deve ir a campo com a seguinte escalação, segundo o portal “ge”: Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Na atividade desta sexta-feira (14), os jogadores passaram por s uma ativação muscular no Centro de Excelência. Em seguida, realizaram atividades de posse de bola, marcação, aproximação e construção de jogadas. No fim do treino, fizeram um recreativo.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras necessita se recuperar depois do empate, sem gols, com o Internacional. O foco é reagir para não deixar Flamengo e Athletico-PR se aproximarem na luta pelo título.

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