O Palmeiras encerrou na manhã desta sexta-feira (14), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo com o Fluminense. Afinal, o confronto ocorre neste sábado (15), às 16h30, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do treino, o atacante Allan, que estufou a rede no primeiro turno contra o Tricolor, projetou o duelo com o time carioca.

“É um jogo muito importante, tratamos cada jogo desse Brasileiro como uma final. Sabemos da importância do jogo no Maracanã contra o Fluminense, a dificuldade que eles podem impor para nós, mas trabalhamos ao máximo para conseguir fazer um bom jogo”, disse.

“Conseguimos ter bem a bola nos últimos jogos, agora falta ajustar o detalhe de conseguir terminar em gol, finalizar. Eu acho que esse tempo que temos de recuperação e para poder ver o que erramos nos jogos é importante para melhorarmos durante os campeonatos. Acho que ajustando esse detalhe as vitórias vão começar a vir e poderemos desempenhar melhor nos jogos”, completou.

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Mudanças no sistema defensivo

Como sofreu um trauma em um dos pés há alguns dias, Barboza deve ficar de fora para priorizar o jogo contra o Cerro. Recuperado de lesão muscular, Gustavo Gómez é o favorito para ser titular, enquanto Bruno Fuchs deve aparecer entre os relacionados. Por outro lado, o lateral-direito Khellven e o atacante Paulinho, ambos lesionados, seguem de fora.

O Alviverde deve ir a campo com a seguinte escalação, segundo o portal “ge”: Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Na atividade desta sexta-feira (14), os jogadores passaram por uma ativação muscular no Centro de Excelência. Em seguida, realizaram atividades de posse de bola, marcação, aproximação e construção de jogadas. No fim do treino, fizeram um recreativo.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras necessita se recuperar depois do empate, sem gols, com o Internacional. O foco é reagir para não deixar Flamengo e Athletico-PR se aproximarem na luta pelo título.

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