Botafogo deverá usar time titular na volta contra o Cienciano

A vexatória derrota por 6 a 1 para o Cienciano (PER) na última quinta-feira (13/8) deixou traumas no Botafogo. Não à toa, a direção, irritada com a vergonha passada em Cusco, no Peru, quer que o clube repare sua imagem no jogo da volta.

Dessa forma, segundo informações da “Espn” desta sexta (14/8), a ordem de cima é que o técnico Franclim Carvalho leve o que tem de melhor para o jogo da volta, marcado para a próxima quinta (20/8), no Nilton Santos. Lá, o Fogão terá de vencer por pelo menos cinco gols de diferença para levar para os pênaltis.

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Ainda em Cusco, o clima foi de muita cobrança em cima da comissão técnica e das lideranças do elenco. O vestiário contou com tensão e nervosismo por parte dos presentes, ainda de acordo com a matéria. A diretoria exigiu, então, uma “reação imediata” contra o Vitória, neste domingo (16/8), pelo Brasileirão.

Por fim, houve preocupação com a pesada derrota, que praticamente elimina as chances de título do Botafogo. A Sul-Americana era uma das oportunidades vistas pela diretoria de uma conquista em 2026. É sob este clima que o clube se vira para seu próximo compromisso, o citado duelo contra o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), pela 23ª rodada. Pelo torneio nacional, o Glorioso vem de quatro jogos sem perder, aparecendo na nona posição, com 30 pontos.

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