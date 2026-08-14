Reforço do Vasco, Sosa se mostra pronto e explica posicionamento

Santiago Sosa vestiu a camisa do Vasco e foi oficialmente apresentado nesta sexta-feira (14) no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, chegando como um dos principais reforços da equipe para a atual janela de transferências.

Com vinte e sete anos de idade, o atleta desembarca em São Januário embalado por duas temporadas e meia de grande destaque no Racing e já alimenta expectativas quanto a uma possível estreia logo neste domingo, diante do Santos, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a entrevista coletiva, o jogador fez questão de demonstrar entusiasmo com o novo desafio profissional.

“É um privilégio estar no Vasco. Trago muita atitude, vontade de ganhar e disposição. Sou um volante central. No Racing joguei como líbero, entre os dois zagueiros. Também posso jogar como zagueiro. Mas sou volante central”, comentou.

Na sequência, o meio-campista enfatizou a relevância do confronto direto contra o clube paulista no próximo fim de semana, classificando o compromisso como um momento decisivo na campanha da equipe no torneio nacional.

Conforme pontuou, o grupo encarou a preparação com foco total e mantém a ansiedade elevada para atuar diante da torcida vascaína.

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“Domingo temos uma final contra um rival direto. Todos sabemos. É muito importante que ganhemos domingo, a equipe estava muito bem. Fizemos uma grande partida ontem, mas nos faltou gol. Com respeito a Neymar, ele é um grande jogador, é um dos melhores do Brasil, mas o importante para mim é ganhar. Não importa quem enfrentar”, destacou.

Novo líder do Vasco

Assumindo a braçadeira de capitão do Racing ao longo das últimas temporadas, o argentino liderou o meio-campo na conquista histórica da Copa Sul-Americana em 2024.

Agora, o volante projeta repetir o protagonismo internacional vestindo as cores do clube carioca, estabelecendo como meta principal erguer taças de relevância semelhante pelo Gigante da Colina.

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