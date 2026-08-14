Internacional x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional enfrenta a Ferroviária neste sábado (15), às 19h (de Brasília), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino. Enquanto as Coloradas tentam se manter entre os classificados para a fase eliminatória, a equipe paulista pode confirmar sua vaga com uma combinação favorável de resultados.

Onde assistir

A partida entre Internacional e Ferroviária terá transmissão ao vivo da N Sports (streaming).

Como chega o Internacional

O Internacional chega para o confronto de olho na classificação para a próxima fase. Atualmente, o Colorado ocupa a sétima colocação, com 24 pontos, e precisa pontuar para seguir entre os primeiros colocados. Além disso, a equipe terá algumas baixas importantes. A centroavante Sole Jaimes está suspensa e não poderá atuar neste sábado. Darlene, Julia Bianchi e Myka também são dúvidas, já que ficaram de molho na última partida por problemas no joelho.

Como chega a Ferroviária

Do outro lado, a Ferroviária chega em situação ainda mais confortável. As Grenás ocupam a quinta posição, com 27 pontos, e podem confirmar a classificação para a próxima fase já nesta rodada, dependendo dos resultados. Enquanto isso, o técnico Léo Mendes não ganhou novos problemas para montar a equipe. A principal novidade fica por conta do retorno da atacante Mariana Santos, que cumpriu suspensão na partida contra o Palmeiras.

INTERNACIONAL x FERROVIÁRIA

Brasileirão Feminino – 16ª rodada

Data e horário: 15/08/2026 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Sesc Protásio Alves, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Gabi Barbieri; Paola Pereira (Paulinha), Débora, Sorriso e Soll; Lelê, Pati Llanos e Caty; Valéria Cantuário, Aninha e Darlene (Joana). Técnico: Maurício Salgado.

FERROVIÁRIA: Luciana; Camila, Grazy e Andressa; Kati, Nicoly, Maressa e Fátima Dutra; Dos Santos, Nath Vendito e Mariana Santos (Sissi). Técnico: Léo Mendes.

Árbitra: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Assistentes: Ariela Duarte da Silveira e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS)

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