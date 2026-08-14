Chelsea x Real Sociedad: escalações e onde assistir

O Chelsea encerra sua preparação para a temporada 2026/27 neste sábado (15), às 10h (de Brasília), contra a Real Sociedad, em Stamford Bridge. O amistoso será o último compromisso antes da estreia na Premier League, para os Blues, e também marca o último duelo de pré-temporada da equipe espanhola antes do início da LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CFC+ (disponível no site oficial do Chelsea).

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Como chega o Chelsea

O Chelsea chega ao último amistoso de pré-temporada ainda em processo de adaptação ao trabalho de Xabi Alonso. Depois de terminar a Premier League 2025/26 fora do top 8 e sem vaga em competições europeias, o clube iniciou uma grande reformulação no elenco. A equipe venceu dois dos cinco amistosos disputados até agora, além de um empate e duas derrotas. O confronto com a Real Sociedad será o último teste antes da estreia na Premier League 2026/27.

Para a partida, Xabi Alonso conta com o retorno de Cole Palmer, que se recuperou de um problema físico e atuou por 85 minutos na vitória sobre o Milan. Wesley Fofana também está disponível, enquanto Reece James deve seguir com controle de carga após a Copa do Mundo. Levi Colwill continua como dúvida por causa da recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Mudryk voltou a ser relacionado recentemente, mas o clube ainda avalia um possível empréstimo. Anselmino, Emegha, Sarr, Henderson e Wiley seguem fora por lesão.

Como chega a Real Sociedad

Por outro lado, a Real Sociedad chega ao duelo como atual campeã da Copa do Rei, conquistada após vitória nos pênaltis sobre o Atlético de Madrid. Na última temporada, porém, a equipe terminou apenas na 10ª colocação de LaLiga. Sob o comando de Pellegrino Matarazzo, o time viveu uma preparação movimentada para 2026/27, com sete amistosos disputados. Entre os resultados, estão vitórias sobre Wolverhampton e Aston Villa, além de derrotas para Pau FC, Toulouse e Colônia, adversário que enfrentou duas vezes.

Matarazzo ainda precisa administrar a condição física de alguns jogadores antes do início da temporada oficial. Mikel Oyarzabal, principal referência da equipe e autor de 18 gols na última temporada, retornou recentemente da Copa do Mundo com a Espanha e terá pouco tempo de descanso antes do amistoso. Ander Barrenetxea está recuperado de um problema físico e já treina normalmente. No entanto, Álvaro Odriozola segue fora por tempo indeterminado devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior, enquanto Jon Gorrotxategi permanece afastado por uma lesão na região do púbis.

CHELSEA X REAL SOCIEDAD

Amistoso internacional

Data e horário: sábado, 15/08/2026, às 10h (de Brasília).

Local: Stamford Bridge, em Londres.

CHELSEA: Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Johel Hato e Valentin Barco; Moisés Caicedo e Roméo Lavia; Cole Palmer, Morgan Rogers e Pedro Neto; Liam Delap. Técnico: Xabi Alonso.

REAL SOCIEDAD: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Luken Beitia e Aihen Muñoz; Luka Sucic, Beñat Turrientes e Yangel Herrera; Takefusa Kubo, Orri Óskarsson e Mykel Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

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