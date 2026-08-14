Fluminense x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo neste sábado (15). Afinal, a equipe paulista mede forças com o Fluminense, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada da competição nacional. Ambos os times tropeçaram em casa nas oitavas da Libertadores e agora viram a chave para tentar voltar a vencer no Brasileirão.

Dessa forma, o Alviverde, no momento, soma 48 pontos, seis a mais que o Flamengo, atual segundo colocado. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, tem 35 e ocupa a quarta posição do campeonato.

+ Leia mais: Marcão terá nova chance e tenta reorganizar Fluminense

Onde assistir

O confronto deste sábado (15) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

Depois do tropeço para o Independiente Rivadavia na Libertadores, a diretoria do Tricolor optou por demitir o técnico Luís Zubeldía. Nesse sentido, o auxiliar permanente Marcão terá a tarefa de comandar a equipe diante do líder da competição.

Isso aconteceu após a saída de Fernando Diniz em 2019 e 2024, Oswaldo de Oliveira em 2019, Odair Hellmann em 2020, Roger Machado em 2021 e Mano Menezes em 2025. Já no ano passado, não chegou a assumir o comando entre a saída de Renato Gaúcho e a chegada de Zubeldía.

O profissional não poderá contar com Freytes, John Kennedy e Matheus Reus, todos lesionados. Além disso, Guilherme Arana é dúvida, enquanto Ignácio está suspenso. Por outro lado, Millán avançou na recuperação da lesão em uma das coxas e pode aparecer como opção.

Como chega o Palmeiras

Ao longo da semana, a equipe sofreu um empate nos minutos finais contra o Cerro Porteño, em pleno Nubank Parque. Assim, terá que decidir a classificação para as quartas de final da Libertadores no Paraguai.

Mesmo assim, o técnico Abel Ferreira não pretende priorizar nenhuma das três competições que disputa e não levará a campo um time completo de reservas. A tendência, portanto, é realizar mudanças por questões físicas.

Como sofreu um trauma em um dos pés há alguns dias, Barboza deve ficar de fora para priorizar o jogo contra o Cerro. Recuperado de lesão muscular, Gustavo Gómez é o favorito para ser titular, enquanto Bruno Fuchs deve aparecer entre os relacionados. Por outro lado, o lateral-direito Khellven e o atacante Paulinho, ambos lesionados, seguem de fora.

FLUMINENSE X PALMEIRAS

Brasileirão-2026 – 23ª rodada

Data e horário: 15/8/2026, às 16h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Igor Rabello, Jemmes e Renê; Otávio, Hércules, Lucho Acosta e Savarino; Soteldo e Canobbio. Técnico: Marcão

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.