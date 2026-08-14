Inter de Milão x Betis: escalações e onde assistir

A Inter de Milão enfrenta o Real Betis neste sábado (15), às 14h30 (de Brasília), no Stadio San Nicola, em Bari, no último amistoso antes do início do Campeonato Italiano 2026/27. Atual campeã nacional, a equipe de Cristian Chivu utiliza o confronto para fazer os últimos ajustes antes da estreia contra o Monza, no dia 22 de agosto. Do outro lado, o Betis também encerra sua preparação antes de fazer sua estreia em LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal GOL Brasil (YouTube).

LEIA MAIS: Amazon e Facebook compram parte do Liverpool

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão chega para o último amistoso da pré-temporada como atual campeã italiana. Na temporada passada, a equipe conquistou o 21º Scudetto da história do clube e também levantou a Copa da Itália. Sob o comando de Cristian Chivu, a Inter se destacou pelo poder ofensivo e terminou o Campeonato Italiano com 89 gols marcados. Na preparação para 2026/27, o time disputou quatro amistosos, com vitórias sobre Karlsruher e Juventus, e dois empates, diante de Manchester City e Milan. O duelo com o Betis será o último teste antes da estreia oficial na Serie A, marcada contra o Monza, no dia 22 de agosto.

Para o confronto, Chivu deve controlar a minutagem de alguns dos principais jogadores. Lautaro Martínez, Marcus Thuram e John Stones retornaram aos treinamentos apenas nesta semana, após a disputa da Copa do Mundo, e dificilmente permanecerão em campo durante os 90 minutos. Yann Bisseck, que era dúvida por um problema físico, está novamente disponível, enquanto Henrikh Mkhitaryan e Hakan Çalhanoğlu também podem atuar normalmente, já que as suspensões por cartões na Serie A não se aplicam a amistosos. Além disso, Federico Dimarco e Andy Diouf, que marcaram na vitória sobre a Juventus, aparecem entre os jogadores com chances de começar a partida.

Como chega o Betis

Por outro lado, o Betis também encara o amistoso como a última oportunidade de ajustar a equipe antes do início da temporada. O time espanhol vem de uma campanha positiva em 2025/26, quando terminou a LaLiga na quinta colocação, com 15 vitórias, 15 empates e oito derrotas, garantindo uma vaga na Champions. A campanha na pré-temporada teve bons momentos, incluindo uma vitória sobre o Arsenal, mas o Betis empatou por 2 a 2 com o Bournemouth no último compromisso. Mesmo assim, a equipe de Manuel Pellegrini ainda busca encontrar o melhor equilíbrio após as mudanças no elenco e terá pela frente a Real Sociedad na estreia do Campeonato Espanhol, no dia 21 de agosto.

Pellegrini, porém, terá algumas baixas para o duelo. Diego Conde, Aitor Ruibal, Ismael Barea e Ezzalzouli estão fora por lesão, enquanto Giovani Lo Celso ainda não está em plena condição física e pode ser preservado. Antony também é dúvida após ser expulso no amistoso contra o Bournemouth. Por outro lado, Fran García já está integrado ao grupo e pode ganhar espaço na lateral esquerda, enquanto Álvaro Fidalgo e Facundo Bernal, que entraram no segundo tempo no último jogo, também são opções para receber mais minutos.

INTER DE MILÃO X BETIS

Amistoso internacional

Data e horário: sábado, 15/08/2026, às 14h30 (de Brasília).

Local: Stadio San Nicola, em Bari.

INTER DE MILÃO: Provedel (Josep Martínez); Pavard, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (Zielinski), Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

BETIS: Valles (Adrián); Bellerín, Llorente, Bartra (Natan), Junior Firpo; Marc Roca, Facundo Bernal; Pablo Fornals, Isco, Losada (Antony); Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.