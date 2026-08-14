CBF divulga detalhes de duas rodadas do Brasileirão

A CBF divulgou na tarde desta sexta-feira (14/8) os detalhes de mais duas rodadas do Brasileirão. Elas são referentes às jornadas 25 e 26 do torneio. A #25, aliás, começa no sábado (29/8), com três partidas, e vai até segunda-feira (31/8), com Remo x Coritiba fechando a rodada no Mangueirão.
Já a 26ª terá início no fim de semana seguinte. No sábado (5/9), quatro partidas agitam a rodada, com outras cinco no domingo (6/9) e uma solitária na segunda (7/9).
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Veja os jogos!
25ª rodada
Sábado (29/8)
• Atlético-MG x Vitória – Arena MRV, às 18h30
• São Paulo x Red Bull Bragantino – Morumbis, às 20h
• Vasco x Cruzeiro – São Januário, às 21h20
Domingo (30/8)
• Athletico x Fluminense – Arena da Baixada, 11h
• Flamengo x Botafogo – Maracanã, 16h
• Corinthians x Santos – Neo Química Arena, 16h
• Grêmio x Chapecoense – Arena do Grêmio, 18h30
• Mirassol x Palmeiras – Maião, 19h30
• Bahia x Internacional – Arena Fonte Nova, 19h30
Segunda-feira (31/8)
• Remo x Coritiba – Mangueirão, 20h
26ª rodada
Sábado (5/9)
• Red Bull Bragantino x Bahia – Cícero Marques, às 16h
• São Paulo x Atlético-MG – Morumbis, às 18h30
• Coritiba x Mirassol – Couto Pereira, às 18h30
• Fluminense x Vasco – Maracanã, às 21h
Domingo (6/9)
• Cruzeiro x Athletico – Mineirão, 16h
• Internacional x Santos – Beira-Rio, 16h
• Remo x Flamengo – Mangueirão, 16h
• Botafogo x Palmeiras – Nilton Santos, 18h30
• Corinthians x Chapecoense – Neo Química Arena, 19h30
Segunda-feira (7/9)
• Vitória x Grêmio – Barradão, 20h
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