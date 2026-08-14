Di Maria elogia Corinthians após empate do Rosario: “Tem muita qualidade”

Ángel Di María lamentou o empate sem gols entre Rosario Central e Corinthians, na última quinta-feira (13), no Gigante de Arroyito, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Depois da partida, o argentino fez questão de elogiar o Timão, que teve um bom desempenho defensivo e segurou o resultado, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Allan.

“Fizemos muito mais do que o resultado mostrou. Acho que tivemos dificuldades no primeiro tempo por causa do vento, mas, mesmo assim, criamos chances e jogamos bem. Estamos falando de uma partida das oitavas de final da Libertadores, contra um adversário que tem muita qualidade e joga muito bem”, analisou.

Além disso, o camisa 11 avaliou que o Rosario Central apresentou superioridade ao longo dos 90 minutos. Contudo, não conseguiu transformar o domínio em vantagem no placar.

“Fomos superiores durante toda a partida, criamos muitas oportunidades, mas o futebol é assim. O jogo terminou 0 a 0, e a classificação será decidida lá. Eles conseguiram um empate aqui, e nós podemos fazer o mesmo lá ou até marcar gols. Teremos o apoio da nossa torcida, que estará ao nosso lado. Vamos fazer de tudo para nos classificarmos para as quartas de final”, finalizou.

Por fim, com o empate, a definição da vaga ficou para a próxima quinta-feira (20). Corinthians e Rosario Central voltam a se enfrentar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O vencedor do confronto avança às quartas de final da Libertadores. Em caso de novo empate, a decisão ocorrerá nos pênaltis.



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