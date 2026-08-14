Cruzeiro tem cinco pendurados antes de duelo com o Corinthians

O Cruzeiro entra na reta final de preparação para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão. A partida ocorre neste domingo (16), às 19h30 (de Brasília). O duelo também exige atenção por causa da situação disciplinar do elenco. Cinco jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e podem virar desfalques contra o Flamengo na próxima rodada.

Entre os titulares, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Otávio são os jogadores que estão a um cartão da suspensão. Caso sejam advertidos contra o Corinthians, precisarão cumprir suspensão no próximo compromisso pelo Brasileirão. Entre os reservas, Kauã Moraes e Lucas Silva completam a lista de pendurados. Assim, Artur Jorge precisa considerar a situação disciplinar ao definir a equipe que entrará em campo no domingo.

LEIA MAIS: Matheus Henrique, do Cruzeiro, perde jogo de volta contra o Flamengo

Cruzeiro administra situação dos pendurados

A tendência é que o treinador faça mudanças no time diante do Corinthians. Nesse sentido, a comissão técnica também trabalha pensando no duelo contra o Flamengo, marcado para a próxima quarta-feira (19), no Maracanã, pela partida de volta das oitavas da Libertadores. Jonathan Jesus pode ser um dos jogadores preservados justamente para reduzir o risco de suspensão. O defensor é uma das opções do treinador para a sequência da temporada e pode ficar fora do confronto deste domingo.

Logo mais na frente, Kaique Kenji é desfalque. O atacante, outrora titular, recebeu o terceiro amarelo no Mineirão e terá de cumprir suspensão. Com a ausência do nipo-brasileiro, desse modo, Wesley aparece novamente como alternativa para o setor ofensivo. O atacante entrou durante o duelo pela Libertadores e deve ganhar nova oportunidade para adquirir ritmo de jogo.

A comissão técnica também precisa administrar o desgaste dos jogadores antes do jogo da volta, no Maracanã. Dessa forma, o Cabuloso terá uma sequência importante e precisará equilibrar a necessidade de pontuar no Brasileirão, visando a sequência. Além disso, o duelo com o Corinthians pode representar uma marca importante na campanha celeste. A partida envolvendo Cabulosos e Rubro-Negros, pelo Brasileirão, ocorre no próximo sábado (22), às 20h30 (de Brasília).

Uma vitória fora de casa poderá colocar o Cruzeiro no G-4 pela primeira vez nesta temporada. Para alcançar o quarto lugar, entretanto, a Raposa também dependerá de um resultado paralelo. O Palmeiras precisa vencer o Fluminense para que o Cruzeiro consiga ultrapassar o adversário na tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.