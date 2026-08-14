Artur se recupera de dores e vira opção no São Paulo contra o Coritiba

O São Paulo encerrou na manhã desta sexta-feira (14), no SuperCT, a preparação para o duelo com o Coritiba pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado (15), às 21h, (de Brasília), no MorumBIS.

A principal novidade no treino foi o retorno do atacante Artur. Após desfalcar o Tricolor nas últimas duas partidas por causa de dores no adutor esquerdo, o jogador voltou a treinar com os companheiros e fica à disposição da comissão técnica para o confronto. Por outro lado, Lucas, Rafael Tolói e Lucca seguem fora de combate.

A atividade começou com a exibição de um vídeo com orientações aos atletas. Depois, a comissão técnica comandou o aquecimento no gramado e, na sequência, promoveu os ajustes táticos para a partida.

Dorival Júnior e seus auxiliares dividiram o elenco em duas equipes para um duelo de 11 contra 11 em espaço reduzido. Na sequência, o grupo realizou um trabalho tático posicional e repetiu jogadas de bola parada.

Por fim, em recuperação de uma fratura na mandíbula, sofrida após um acidente no dia 1º, o atacante Lucca esteve no SuperCT nesta sexta-feira (14) para acompanhar o treino. Assim, por orientação médica, o jogador permanece em repouso domiciliar e aguarda a liberação para retomar os trabalhos físicos.



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