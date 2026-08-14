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Internacional terá de esperar até 15 anos por dívida do Vasco

Internacional terá de esperar até 15 anos por dívida do Vasco
Internacional terá de esperar até 15 anos por dívida do Vasco -

O Internacional recebeu uma definição sobre a dívida de R$ 21 milhões mantida pelo Vasco. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) estabeleceu as condições para o clube carioca realizar os pagamentos aos credores. Apesar do reconhecimento do débito, o Colorado terá de esperar anos para receber o valor integral.

De acordo com os cálculos realizados pela direção colorada, o Vasco deverá levar entre dez e 15 anos para quitar completamente a dívida. Dessa forma, embora o direito do Internacional esteja reconhecido, o clube não poderá considerar esses recursos disponíveis no curto ou médio prazo para solucionar seus problemas financeiros.

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Dívida envolve David e Zé Gabriel

O valor exato reconhecido na relação de credores é de R$ 21.059.345,20. A dívida tem origem nas negociações envolvendo David e Zé Gabriel, jogadores estiveram no Vasco após saírem do Internacional. Assim, o débito colorado integra o plano de pagamentos estabelecido pela CNRD. Pela decisão, o Vasco deverá destinar R$ 15 milhões por ano ao plano de pagamento. Além disso, o cruz-maltino terá de direcionar 10% da receita bruta obtida com premiações em competições organizadas pela CBF e pela Conmebol.

Os valores arrecadados irão para os credores de acordo com as condições estabelecidas no plano. Dessa forma, o Internacional terá direito aos pagamentos previstos, mas não receberá a quantia integral de uma única vez, já que o cronograma já está estruturado para o longo prazo.

O Colorado aparece entre os principais beneficiários da recuperação dos valores devidos pelo Vasco. Entretanto, a previsão de pagamento em até 15 anos impede que o crédito seja tratado como uma solução imediata para as finanças do clube gaúcho. A definição da CNRD garante ao Internacional o reconhecimento formal da dívida. Por outro lado, a forma estabelecida para a quitação mantém os recursos distantes do caixa colorado durante os próximos anos, reduzindo o impacto financeiro imediato do acordo.

O débito está diretamente relacionado às negociações de David e Zé Gabriel, que tiveram passagens pelo Vasco após defenderem o Internacional. As operações deram origem aos valores que agora fazem parte da relação de credores apresentada no processo. Para o clube, portanto, a definição representa uma garantia de recebimento, mas não uma entrada financeira de curto prazo.

Enquanto o Vasco cumprir as obrigações determinadas pela CNRD, os pagamentos serão realizados conforme o plano aprovado. Além disso, a parcela vinculada às premiações em competições nacionais e continentais poderá aumentar os valores destinados aos credores em determinados períodos.

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