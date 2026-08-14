Internacional terá de esperar até 15 anos por dívida do Vasco

O Internacional recebeu uma definição sobre a dívida de R$ 21 milhões mantida pelo Vasco. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) estabeleceu as condições para o clube carioca realizar os pagamentos aos credores. Apesar do reconhecimento do débito, o Colorado terá de esperar anos para receber o valor integral.

De acordo com os cálculos realizados pela direção colorada, o Vasco deverá levar entre dez e 15 anos para quitar completamente a dívida. Dessa forma, embora o direito do Internacional esteja reconhecido, o clube não poderá considerar esses recursos disponíveis no curto ou médio prazo para solucionar seus problemas financeiros.

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Dívida envolve David e Zé Gabriel

O valor exato reconhecido na relação de credores é de R$ 21.059.345,20. A dívida tem origem nas negociações envolvendo David e Zé Gabriel, jogadores estiveram no Vasco após saírem do Internacional. Assim, o débito colorado integra o plano de pagamentos estabelecido pela CNRD. Pela decisão, o Vasco deverá destinar R$ 15 milhões por ano ao plano de pagamento. Além disso, o cruz-maltino terá de direcionar 10% da receita bruta obtida com premiações em competições organizadas pela CBF e pela Conmebol.

Os valores arrecadados irão para os credores de acordo com as condições estabelecidas no plano. Dessa forma, o Internacional terá direito aos pagamentos previstos, mas não receberá a quantia integral de uma única vez, já que o cronograma já está estruturado para o longo prazo.

O Colorado aparece entre os principais beneficiários da recuperação dos valores devidos pelo Vasco. Entretanto, a previsão de pagamento em até 15 anos impede que o crédito seja tratado como uma solução imediata para as finanças do clube gaúcho. A definição da CNRD garante ao Internacional o reconhecimento formal da dívida. Por outro lado, a forma estabelecida para a quitação mantém os recursos distantes do caixa colorado durante os próximos anos, reduzindo o impacto financeiro imediato do acordo.

O débito está diretamente relacionado às negociações de David e Zé Gabriel, que tiveram passagens pelo Vasco após defenderem o Internacional. As operações deram origem aos valores que agora fazem parte da relação de credores apresentada no processo. Para o clube, portanto, a definição representa uma garantia de recebimento, mas não uma entrada financeira de curto prazo.

Enquanto o Vasco cumprir as obrigações determinadas pela CNRD, os pagamentos serão realizados conforme o plano aprovado. Além disso, a parcela vinculada às premiações em competições nacionais e continentais poderá aumentar os valores destinados aos credores em determinados períodos.

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