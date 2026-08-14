Flamengo tem desfalques para encarar o Mirassol

O técnico Leonardo Jardim ainda terá de lidar com desfalques para o próximo compromisso do Flamengo, domingo (16/8), contra o Mirassol, pela 23ª rodada do brasileirão. Afinal, ainda não conta com o lateral-esquerdo Alex Sandro, nem com o zagueiro Vitão.

O experiente defensor se recupera de dores na panturrilha direita, oriunda de uma tendinite. Já o ex-Internacional ainda trata lesão muscular na coxa esquerda, segundo informações do “ge” desta sexta-feira (14/8), véspera da viagem da delegação a Mirassol. Nenhum dos dois apareceu nas imagens divulgadas pelo Flamengo do treino desta sexta, aliás.

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Além deles, há outras dúvidas para o treinador português. Bruno Henrique ainda tem dores no tornozelo esquerdo por conta da entrada sofrida em duelo com Matheus Henrique, do Cruzeiro, na última quarta (12/8), pela Libertadores. Luiz Araújo voltou a treinar na semana e tem melhores condições para voltar aos relacionados.

Por fim, Cebolinha se recupera de um quadro gripal e ainda vive expectativa por voltar a atuar. Sua última partida foi no empate em 1 a 1 com o São Paulo, no fim de julho, pela 20ª rodada do Brasileirão. O elenco do Flamengo viaja a Mirassol neste sábado, em voo às 19h20 (de Brasília). Antes, às 15h, ocorre o último treino antes do embarque no Aeroporto Internacional do Galeão. A partida, pela 23ª rodada, aliás, ocorre às 18h30, no Maião.





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