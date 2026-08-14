Atlético-MG anuncia volante colombiano como novo reforço para temporada

O Atlético-MG tem um novo reforço para o meio-campo. O clube confirmou nesta sexta-feira (14) a chegada de Kevin Castaño, de 25 anos, que pertencia ao River Plate. O colombiano ficará em Belo Horizonte por uma temporada, inicialmente por empréstimo, e o contrato prevê uma opção de compra ao final do período.

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A negociação também pode representar uma mudança importante na formação do time comandado pelo técnico Eduardo Domínguez. Castaño chega para disputar a posição de primeiro volante e aparece como candidato a assumir a titularidade. Além disso, o jogador já está no Brasil e teve o registro publicado no BID da CBF, ficando apto para defender o Atlético-MG pela primeira vez neste domingo (17), contra o Grêmio, às 16h, na Arena MRV, pelo Brasileirão.

O novo reforço estava no River Plate desde 2025 e acumulou 45 partidas pelo clube argentino, além de duas assistências. Apesar de ter vínculo com os argentinos até dezembro de 2028, Castaño entrou no processo de reformulação do elenco e acabou negociado com o Atlético. Ao mesmo tempo, a operação prevê uma opção de compra de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Antes de chegar a Belo Horizonte, Castaño teve uma experiência importante em 2026: participou da Copa do Mundo pela Colômbia. O volante foi utilizado em duas partidas, contra Uzbequistão e Portugal, sempre saindo do banco de reservas. Sua última atuação aconteceu justamente no Mundial, em 27 de junho. Por fim, após algumas semanas sem jogar, o colombiano inicia uma nova etapa da carreira no futebol brasileiro.

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