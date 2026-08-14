Grêmio contrata ex-chefe da CBF para consultoria de arbitragem

O Grêmio contratou Leonardo Gaciba para exercer a função de consultor oficial de arbitragem do clube. O ex-árbitro terá atuação permanente junto ao departamento de futebol. A função inclui orientar jogadores e integrantes da comissão técnica sobre arbitragem, além de produzir pareceres e avaliar condutas.

Nos bastidores, a direção gremista entende que a experiência de Gaciba pode contribuir para uma atuação mais técnica nos assuntos relacionados à arbitragem. O profissional também terá contato com representantes das principais entidades do futebol. Entre as atribuições previstas estão a análise das partidas disputadas pelo Grêmio e a elaboração de avaliações técnicas.

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Gaciba terá atuação técnica e institucional

Além disso, o clube também informou que Gaciba assumirá a interlocução com as comissões de arbitragem da FGF, CBF, Conmebol e Fifa. A função amplia a participação do ex-árbitro nos assuntos relacionados ao futebol gremista. A contratação ocorre em um momento de mudanças nas regras do futebol brasileiro. Entre as mudanças está a retirada de um jogador de linha quando o goleiro receber atendimento médico. Também foi aprovado o chamado “Protocolo Vini Jr.”, que prevê cartão vermelho para jogadores que cobrirem a boca durante discussões com adversários.

O Grêmio já utilizava profissionais para tratar de arbitragem internamente. Até o ano passado, Luís Felipe Scolari exercia a função. Neste ano, o executivo de futebol Paulo Pelaipe representa o Grêmio nas reuniões do Fórum Permanente com os clubes. Os encontros acontecem às segundas-feiras com integrantes da Comissão de Arbitragem.

No entanto, ainda não está definido se Gaciba será o representante gremista já no próximo encontro. A nova função, porém, prevê participação direta na comunicação com os responsáveis pelas comissões de arbitragem. Gaciba tem experiência em diferentes áreas da arbitragem brasileira. Ele comandou o setor da CBF entre abril de 2019 e novembro de 2021 e também integrou o quadro da Fifa entre 2005 e 2009.

Carreira como árbitro

O ex-árbitro foi eleito quatro vezes como o melhor árbitro do Brasileirão. Anteriormente, também trabalhou como assessor para assuntos de arbitragem no Cruzeiro. A passagem de Gaciba, entretanto, pelo comando da arbitragem da CBF terminou após uma sequência de problemas envolvendo decisões e o VAR. Um dos episódios citados ocorreu no duelo entre Flamengo e Bahia, pelo Brasileirão.

Na ocasião, marcou um pênalti para o Flamengo após a bola atingir o peito do zagueiro Conti. Após revisão no VAR, mesmo assim, a decisão foi mantida, em um lance que gerou críticas à condução da arbitragem. Gaciba, dessa forma, inicia uma nova etapa no futebol como consultor do Grêmio. A atuação envolverá análises após cada partida e orientação ao elenco, além do contato com as entidades responsáveis pelas regras e pela arbitragem.

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