Monaco, treinado por Filipe Luís, joga mal e perde para o Coventry

O Monaco, que tem o ex-Flamengo Filipe Luís como seu treinador, foi mal em seu último amistoso antes do primeiro jogo de pré-temporada. Afinal, foi até a Inglaterra, na Coventry Arena, para enfrentar o time local e perdeu por 2 a 0. Os gols da equipe comandada por Frank Lampard foram de Simms e Tchaouna, ambos no primeiro tempo. Surpreenderam negativamente os muitos erros de passe na defesa e a falta de imposição ofensiva do Monaco, que perdeu o jogo por um placar até modesto. Isso poucos dias depois de fazer ótimo jogo e vencer o Liverpool por 3 a 2. Para o Coventry, uma forra e tanto. Pois no ano passado, também em amistoso de pré-temporada, no mesmo palco, o Monaco fez 5 a 0.

Este foi o sexto e último amistoso de pré-temporada do Monaco, que somou 3 vitórias, 1 empate e duas derrotas. Mas agora o time monegasco se prepara para a estreia na Liga Conferência, dia 20, contra os poloneses do Gornik. E para a estreia do Francês (dia 23, contra o Le Havre). O Coventry, que fez seu terceiro amistoso, com duas vitórias e um empate, agora centra esforços para a sua estreia no Inglês, dia 21, contra o atual campeão Arsenal.

Filipe Luís vê o Monaco ser dominado pelo Coventry

O Monaco, apesar de alguns lances de perigo com Muzambo e Biereth, não fez um bom jogo.Assi, foi facilmente envolvido pelo Coventry, que já tinha perdido duas chances antes dos dez minutos e fez o primeiro gol aos 11. O atacante Simms recebeu passe em profundidade de Grimes. Ele caiu pela esquerda e tocou na saída do goleiro Hradecky. Aos 31, após boa trama ofensiva, o Coventry ampliou quando Yirenkyi viu a entrada de Tchaouna livre pela direita e deu passe para o companheiro entrar livre na área e tocar na saída de Hradecky.

No segundo tempo, o Coventry seguiu melhor e criando mais lances de perigo do que o Monaco, muito burocrático. Aos 20 minutos, o brasileiro naturalizado holandês Gustavo Hamer entrou sob muitos aplausos, nesta que é a sua volta ao time após três anos no Sheffield United. O time da casa sempre dominante, chegou a ter um gol mal anulado de Amenda escorando chuveirinho de Grimes. Enfim, uma vitória convincente diante de um velho algoz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.