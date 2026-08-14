São Paulo anuncia a renovação de contrato do atacante Calleri

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (14), a renovação de contrato do atacante Calleri até o fim de 2028, mas com possibilidade de renovar por mais um ano, segundo metas esportivas. Nas redes sociais, o clube fez uma alusão do jogador com uma coruja, de hábitos noturnos e que faz parte da comemoração dos gols do argentino.

“Como uma coruja que voou longe à procura de uma casa, encontrei um lugar para meu coração morar”, disse o centroavante.

“Sou muito feliz e muito grato ao povo são-paulino. Estou muito feliz por ficar mais dois anos com vocês. Espero dar grandes alegrias aos nossos torcedores”, celebrou o centroavante argentino de 32 anos.

Calleri soma 262 jogos pelo Tricolor, com 91 gols e 30 assistências, e acumula artilharias. Dentre elas, é o goleador da equipe na temporada (12 gols até aqui), maior artilheiro do São Paulo na Libertadores (14 gols), maior goleador estrangeiro do MorumBIS (54 gols), maior artilheiro estrangeiro em Campeonato Brasileiro (47 gols) e maior artilheiro estrangeiro em mata-matas (14 gols).

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Mudanças na negociação antes do desfecho

As conversas avançaram no fim do último mês após uma mudança de postura dos dois lados. Na quarta-feira (29/7), os representantes do argentino autorizaram a elaboração do contrato, passo que acelerou a reta final das negociações.

O entendimento só foi possível porque tanto o São Paulo quanto o estafe do jogador flexibilizaram as condições financeiras. Durante a intertemporada, a diretoria apresentou uma proposta com valores inferiores aos discutidos no início do ano, ainda na gestão do então executivo de futebol Rui Costa. Na ocasião, a oferta ficou distante da pedida dos representantes do atacante e travou as tratativas.

Depois disso, o cenário mudou. O estafe de Calleri reduziu as exigências financeiras, enquanto o Tricolor melhorou a proposta apresentada. Assim, as partes encontraram um denominador comum e encaminharam o acordo.

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O atacante tinha contrato apenas até o fim desta temporada e, por isso, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Apesar desse cenário, a diretoria sempre tratou a permanência do argentino como prioridade.

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