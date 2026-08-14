Marcão pede união da torcida em momento decisivo do Fluminense

O auxiliar técnico Marcão, que vai para mais uma passagem como interino do Fluminense, concedeu treino nesta sexta-feira (14/8) e salientou a importância do torcedor tricolor nestes dois jogos em que estará à frente do comando técnico.

Em declarações às redes sociais do Flu, Marcão revelou que focou na retomada de confiança dos atletas no treino desta sexta. Ele se concentra no jogo deste sábado (15/8) contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão.

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“A gente focou hoje (sexta) em elevar a confiança deles, mostrar para eles o que eles são capazes de fazer. Eu tenho certeza que se a gente conseguir reproduzir isso, certamente a gente vai fazer um grande jogo e chegar à nossa tão esperada vitória”, disse.

Marcão quer “virada de chave” no Fluminense

Marcão, então, pediu contribuição da torcida do Fluminense. Até a última quinta (13/8), o clube vendera pelo menos 14 mil ingressos. Para o interino, o torcedor é de suma importância para que haja a “virada de chave” necessária para o restante da temporada.

“Vamos procurar fazer isso com concentração, com a ajuda do nosso torcedor. Preciso muito dessa virada de chave, que o nosso torcedor jogue com a gente. É um momento importante deles também. A nossa responsabilidade, a gente assume totalmente de o momento não ser tão bom em termos de resultados. Mas aqui dentro, o ambiente é limpo, é maravilhoso. Mas a gente precisa dessa sinergia, que eles respondam junto com a gente. Que a gente faça esses dois jogos, como os mais importantes de nossas vidas”, finalizou, referindo-se também ao duelo de volta contra o Rivadavia (ARG), pela Libertadores.

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