Colidio é apresentado no Vasco e já entra em “clima de final” para estreia

Apresentado oficialmente no CT Moacyr Barbosa durante a tarde desta última sexta-feira (14), o novo camisa 9 do Vasco, Facundo Colidio, já se colocou prontamente à disposição para o decisivo duelo do Cruz-maltino marcado para o próximo domingo (16).

Neste contexto, a equipe carioca recebe o Santos em São Januário para disputar um confronto direto contra a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, fazendo com que o atacante argentino já adentre totalmente o clima de decisão.

“Como dissemos antes, o jogo de domingo é uma final, como vai ser daqui até o final do ano, são todas finais. Obviamente, estamos preparados para domingo, estamos aptos para poder jogar. Se vamos ser titulares ou não, isso vai depender do técnico. Estou com muita vontade de jogar essa primeira partida no Vasco”, analisou.

Peso de marcar pelo Vasco

A contratação de Colidio tem o objetivo nítido de suprir a carência de gols no setor ofensivo do Cruz-maltino, visto que a escassez de um artilheiro eficiente representou o principal problema recente do elenco. Embora ele não atue originalmente como um centroavante de ofício, o atleta promete colaborar intensamente.

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“Sabemos que, internamente, existe uma competição, mas a competição é sempre saudável. Ainda mais neste grupo, encontramos um grupo de pessoas muito boas, isso é importante. Obviamente vai jogar quem o técnico escolher, mas a minha vontade é de jogar, claro”, disse, completando sobre a escolha do número:

“A camisa número 9 é a que eu usava quando era mais novo, por isso que eu gosto. Minha meta é ajudar a equipe a conseguir o máximo possível e alcançar a maior quantidade de resultados”, concluiu.

Diante da lesão sofrida por Brenner e do momento técnico desfavorável vivido por Spinelli e David, a comissão técnica deve escalar o novo reforço entre os titulares para o confronto contra o Santos. Atualmente, o Vasco ocupa a 18ª colocação na tabela de classificação, somando 22 pontos conquistados.

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