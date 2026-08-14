TNT Sports paga multa e tira Victória Leite da Cazé TV

A TNT Sports contratou a jornalista Victória Leite, que estava na Cazé TV, ao seu quadro de profissionais. Para viabilizar a transferência, a emissora arcou com uma multa rescisória. O portal F5, foi o primeiro a noticiar o acerto, nesta sexta-feira (14/08).

A emissora deu um “revide” na concorrente. Afinal, a Cazé TV fechou acordo com Fred Caldeira, que estava há 15 anos na emissora. Diante disso, Victória Leite vai assumir o lugar do ex-TNT e atuará como correspondente na Inglaterra para a cobertura da Champions League na próxima temporada de futebol europeu.

Victória Leite ganhou destaque na Copa do Mundo de 2026, quando acompanhou a seleção inglesa. A Inglaterra, aliás, avançou até a semifinal da competição sob a batuta do técnico Thomas Tuchel, e ao longo dessa trajetória a jornalista conduziu entrevistas com os principais jogadores do elenco.

A jornalista acumula passagens pela Globo e Canal Goat. Em 2024 e 2025, ela trabalhou como repórter na ESPN, na cobertura de clubes de Minas Gerais e São Paulo.

Por fim, a TNT Sports detém os direitos da Champions League no país e já garante as transmissões da competição até 2031, o que torna a contratação de um nome forte em cobertura internacional uma peça central da estratégia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.