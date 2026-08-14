Hugo Moura estreia no futebol saudita com gol pelo Al Fayha

Hugo Moura começou sua trajetória internacional com gol. Nesta sexta-feira (14/08), o volante foi titular do Al Fayha na primeira rodada do Campeonato Saudita. Além da estreia com a camisa do novo clube, o atleta marcou seu primeiro gol fora do Brasil no duelo contra o NEOM, fora de casa. Apesar do placar adverso, o brasileiro balançou a rede no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, ele subiu na primeira trave e cabeceou para descontar. Placar final de 2 a 1 para os donos da casa.

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A estreia no futebol saudita também encerra uma espera que começou em 2021. Naquele ano, quando ainda defendia o Flamengo, Hugo foi emprestado ao Lugano, da Suíça, então comandado por Abel Braga. Porém, o volante acabou deixando a equipe antes que pudesse disputar uma partida oficial. Agora, aos 28 anos, o jogador inicia sua primeira experiência internacional efetiva.

“Foi um jogo muito importante para a minha carreira. Desde que fui emprestado ao Lugano, sonhava com esse momento, mas Deus achou que ainda não era a hora. Sabia que Ele guardava algo ainda mais especial para mim. Estrear com a camisa do Fayha e ainda marcar um gol é algo que vai ficar guardado para sempre na minha memória. Infelizmente, não conseguimos reverter o resultado, mas a caminhada é longa e vamos trabalhar muito para conquistar grandes coisas nesta temporada”, comentou Hugo.

O Al Fayha volta a campo na próxima segunda-feira (17), novamente fora de casa, para enfrentar o Al Adalah, pela Copa do Rei Saudita. Pela liga nacional, o próximo compromisso será diante do Al-Hilal, em casa, na quinta-feira (20).

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