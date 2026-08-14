Corinthians reabre conversa com Depay, e caso pode ganhar novo capítulo

A novela entre Memphis Depay e Corinthians pode ganhar um novo capítulo. Afinal, o clube retomou o contato com o estafe do atacante para renegociar a dívida e tentar evitar a nova aplicação de uma punição de transfer ban junto à Fifa. No entanto, não está descartada que as duas partes também busquem um novo acordo para a renovação do contrato e permanência do holandês. A informação é do portal “UOL”.

Dessa forma, o primeiro contato recente envolveu os departamentos jurídico e financeiro do Timão e o estafe de Memphis. A pauta oficial tratou da repactuação de uma dívida, mas a conversa também abriu espaço para uma possível retomada das negociações pela permanência do jogador.

Diante disso, o Corinthians aceitaria manter Depay caso o atacante concorde em receber apenas salário e direitos de imagem. Os valores chegariam a R$ 27 milhões por ano, ou R$ 54 milhões em dois anos.

Nesse cenário, o clube não incluiria os R$ 15 milhões de arrecadação obrigatória com marketing, os R$ 6 milhões de ajuda de custo e outros valores previstos no contrato. A economia ficaria em torno de R$ 30 milhões. Além disso, o Timão ainda precisa negociar o parcelamento de uma dívida de R$ 42 milhões com o jogador.

Outra possibilidade para viabilizar a permanência de Memphis seria a entrada de uma empresa parceira para assumir parte dos custos. A condição, portanto, é que o parceiro apresente dinheiro e contrato assinado. O clube não considera apenas uma promessa de apoio. Nos bastidores, porém, a conversa pode evoluir para o restabelecimento do acordo pela permanência do atacante.



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