FPF aprova gramado da Fazendinha para jogos do Corinthians; entenda

O gramado do Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, recebeu a aprovação para sediar jogos do Corinthians nas categorias de base e no futebol feminino. Nesta semana, a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou uma inspeção no estádio e liberou o campo para a prática esportiva. A informação é do portal “ge”.

Na próxima quarta-feira (19) , o time sub-17 do Timão reestreia na Fazendinha contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A partida estava prevista para terça-feira (18), mas a CBF alterou a data após um ajuste no calendário.

Além disso, o time feminino também voltará a atuar no estádio. No sábado, dia 22, as Brabas enfrentarão o Internacional pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na reta final da primeira fase.

Apesar da aprovação da FPF, o gramado ainda apresenta diferenças de coloração, principalmente nas áreas próximas aos bancos de reservas. A aparência, portanto, ainda não corresponde ao resultado esperado após a reforma.

Localizada no Parque São Jorge, sede social do clube, a Fazendinha passou por uma reforma recente sob a gestão do presidente Osmar Stabile. Após a primeira liberação do campo, surgiram reclamações sobre as condições do gramado. Embora a FPF não tenha interditado o estádio, o próprio Corinthians decidiu suspender os jogos no local para realizar novos ajustes e garantir mais segurança aos atletas.

Com a nova liberação, o clube definiu que a base terá menos partidas na Fazendinha. A prioridade ficará com o futebol feminino profissional. Por enquanto, apenas o sub-17 utilizará o estádio como mandante, enquanto as demais categorias disputarão seus jogos em outros locais. Durante a reforma da Fazendinha, o time feminino realizou suas partidas no Canindé, estádio da Portuguesa.



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