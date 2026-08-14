Bahia x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Corinthians entram em campo neste sábado (15), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As equipes estão na parte de cima da tabela e prometem grande duelo.
As Brabas levam vantagem no histórico de confrontos contra as Mulheres de Aço. Bahia e Corinthians já se enfrentaram cinco vezes, e o time paulista venceu todas as partidas. O Corinthians marcou 16 gols, enquanto o Bahia balançou as redes três vezes.
Onde assistir
A partida terá a transmissão do Sportv.
Como chega o Bahia
O Bahia aparece na quarta colocação, com 27 pontos, e já encaminhou a vaga para o mata-mata da competição. O duelo também marca mais uma partida das Mulheres de Aço na Arena Fonte Nova. Além da disputa pela classificação, o confronto representa um desafio importante para as donas da casa. Afinal, buscam a primeira vitória sobre o Corinthians no futebol feminino.
Como chega o Corinthians
Do outro lado, as Brabas já garantiram vaga nas quartas de final do Brasileirão e entram nas três últimas rodadas da fase classificatória em busca da liderança geral. A equipe comandada por Emily Lima ocupa a primeira colocação, com 37 pontos, dois a mais que o vice-líder São Paulo. Depois de enfrentar o Bahia, as paulistas fecham a primeira fase contra o Internacional.
BAHIA x CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro Feminino – 16ª rodada
Data-Hora: 15/8/2026, às 17h30 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
BAHIA: Yanne; Dan Nunes, Tchula, Aila, Mila Santos, Carol Martins, Angela Gómez, Raquel Domingues, Roqueline, Cássia e Wendy Carballo. Técnico: Felipe Freitas.
CORINTHIANS: Nicole Ramos; Gi Fernandes, Thaís Regina, Thais Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Belén Aquino e Jaqueline; Jhonson e Gabi Zanotti. Técnico: Emily Lima.
Árbitra: Andreza Helena de Siqueira (MG)
Auxiliares: Patricia dos Reis do Nascimento (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA)
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