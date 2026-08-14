A festa do empate nos jogos das oitavas da Libertadores

Os sete jogos de ida das oitavas de final da Libertadores da América deixaram a classificação totalmente indefinida. A cautela excessiva entrou em campo com pompa e circunstância e provocou um fenômeno difícil de ser visto: todos os duelos terminaram empatados. A exceção, ao menos por enquanto, foi o confronto entre Tolima e Independiente del Valle, adiado por causa do trágico terremoto na Colômbia.

Nas cinco partidas envolvendo clubes brasileiros, os resultados foram mais favoráveis para Flamengo e Corinthians, que atuaram fora de casa, diante de Cruzeiro e Rosario Central, respectivamente. Em Belo Horizonte, o Rubro-Negro conseguiu buscar o empate, após sair perdendo num Mineirão lotado, e agora terá o Maracanã a seu favor. Na Argentina, o Timão resistiu bem à pressão no caldeirão do Rosario e vai decidir com o apoio do ‘bando de loucos’, em Itaquera.

Os outros três brasileiros acabaram tropeçando em casa. O Mirassol terá uma dificuldade extra no jogo de volta: vai encarar a LDU nos 2.850 metros de altitude de Quito. O Palmeiras vai a Assunção pegar o Cerro Porteño, que fez um bom jogo na capital paulista, mas que é um adversário bem inferior tecnicamente.

E teve técnico demitido. Mesmo sem perder

Já o Fluminense saiu chamuscado do Maracanã. Diante de um decepcionante público de 29 mil pagantes, o Tricolor ouviu gritos de ‘time sem vergonha’ ao término do embate com o Independiente Rivadavia. E corre o risco de não ter um técnico efetivo na partida de volta, na Argentina, já que Luis Zubeldía foi demitido.

Para manter a incrível sequência de sete títulos na Libertadores, inédita na competição, o futebol brasileiro precisa levar o máximo de equipes às quartas de final. Por enquanto, apenas uma é certeza (Flamengo ou Cruzeiro). As demais vão ter que correr – e muito – atrás da classificação e da sobrevivência em busca da Glória Eterna.

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