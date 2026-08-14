Sporting leva susto, mas vence a primeira no Campeonato Português

O Sporting levou um susto daqueles, mas conseguiu vencer a primeira no Campeonato Português 2026/27. Nesta sexta-feira (14), os Leões derrotaram por 3 a 2 o Vitória de Guimarães depois de abrirem grande vantagem no primeiro tempo do jogo disputado no Estádio José Alvalade. Os visitantes reagiram na etapa final, mas não evitaram o revés na capital lusitana.

Com o resultado em seus domínios, os atuais vice-campeões portugueses chegam a quatro pontos e respiram mais aliviados, ainda cientes de que precisam evoluir para brigar pelo título nacional. O Vitória SC, mesmo competitivo fora de casa, continua sem pontuar e precisará transformar performance em resultados nas próximas jornadas.

O jogo

O time leonino começou o jogo determinado e construiu uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo, com gols de Flávio Gonçalves, Ioannidis e Sergi Altimira. O jovem Gonçalves, de apenas 19 anos, abriu o placar logo aos seis minutos, mostrando sua qualidade técnica. Pouco depois, Ioannidis ampliou a vantagem comuma finalização precisa, e Altimira fechou a etapa inicial com um golaço de calcanhar para delírio dos torcedores.

Na volta do intervalo, o panorama mudou. A superioridade técnica dos anfitriões deu lugar a uma postura defensiva na etapa final. O Vitória SC se organizou em campo e pressionou desde o começo. Assim, fez dois gols em um intervalo de apenas três minutos. Aos 21′, Samu descontou depois de ótima jogada coletiva. E, aos 23′, o senegalês Ndoye cabeceou firme para anotar o segundo dos visitantes.

Com o 3 a 2 no placar, a tensão tomou conta do estádio em Lisboa. Mas, apesar da pressão final e das oportunidades claras, o Vitória não teve o mesmo aproveitamento nos arremates. O Sporting conseguiu segurar a vantagem até o apito final, embora a torcida tenha vaiado a equipe, insatisfeita com a postura defensiva no segundo tempo.

Próximos compromissos do Sporting

O Sporting volta a campo pelo Português no sábado (22), quando recebe o Alverca novamente no Alvalade. Depois, no dia 28 de agosto, vai até a Vila do Conde enfrentar o Rio Ave.

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