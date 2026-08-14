Stamford Bridge pode ter Champions mesmo sem o Chelsea

O Shakhtar Donetsk pode ter Stamford Bridge como sua casa na próxima edição da Champions League. De acordo com informações divulgadas pela BBC nesta sexta-feira (14), o clube ucraniano negocia com o Chelsea para mandar seus jogos como mandante no estádio londrino, que tem capacidade para cerca de 40 mil torcedores.

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A possibilidade existe porque o Shakhtar não pode utilizar a Donbas Arena, em Donetsk, desde 2014, quando o conflito na região obrigou o clube a deixar sua casa. Desde então, a equipe precisou disputar partidas em diferentes estádios da Ucrânia e também fora do país, passando por Alemanha, Eslovênia e Polônia em competições europeias.

Stamford Bridge é a principal opção neste momento. Craven Cottage, do Fulham, e Gtech Community Stadium, do Brentford, também foram considerados, mas possuem capacidade menor. Além da estrutura, jogar em Londres permitiria ao Shakhtar ficar mais próximo da comunidade ucraniana na cidade, que reúne cerca de 32 mil pessoas nascidas na Ucrânia e aproximadamente 100 mil com ascendência ucraniana.

A escolha também seria facilitada pela relação entre os dois clubes. Chelsea e Shakhtar mantêm proximidade desde a transferência de Mykhaylo Mudryk para o clube inglês, em 2023. As equipes também fortaleceram os laços com o Game4Ukraine, partida beneficente realizada para arrecadar recursos em apoio à Ucrânia.

Condições favoráveis

Outro fator importante é a própria situação do Chelsea. O clube terminou a última edição da Premier League na 10ª colocação e não disputará competições europeias nesta temporada. Assim, o Stamford Bridge está disponível para receber os jogos do Shakhtar. Para que o acordo aconteça, porém, ainda precisa de uma aprovação da Uefa e das autoridades locais de Hammersmith e Fulham.

Caso as negociações avancem, o estádio do Chelsea poderá voltar a receber noites de Champions, desta vez, com o Shakhtar Donetsk atuando como mandante.

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