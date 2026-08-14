Neymar exige mudança de postura do Santos: “A gente é um time c…”

Neymar fez um forte discurso antes da partida do Santos contra o Macará, pelas oitavas de final Sul-Americana, na última quinta-feira, na Vila Belmiro. Ainda no vestiário, o atacante revelou ter ficado incomodado com críticas de que o elenco santista não estaria demonstrando união dentro de campo. Ele também pediu uma mudança de postura, principalmente na demonstração de união dentro de campo.

O camisa 10, aliás, contou que, após conversas com torcedores, ouviu que o Santos “não parecia um time” e decidiu rever vídeos das partidas para entender se a avaliação fazia sentido.

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“Uma das coisas que mais me deixou encucado nestes dias, depois das reuniões com a torcida e tudo mais, foi quando disseram que nós não parecemos um time. Parece que não corre um pelo outro, não tem vontade de vencer, quando companheiro faz um gol um ou outro vai comemorar e o resto fica parado”, afirmou no vestiário.

“A gente disputa a nossa vida, a nossa honra no Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então se fizer um gol é tipo Copa do Mundo, caralho. Tem que vibrar junto, tem que se abraçar. A gente tem que ficar feliz pelo companheiro que fez o gol. Quem que não quer conquistar alguma coisa aqui? Quem não quer ganhar, c….? Só depende de nós. Os de fora não podem falar isso de nós. Podem falar que estamos jogando mal e isso e aquilo, mas falar que a gente não corre um pelo outro, que não dá a vida pelo outro?. Eu quero lembrar não só de trabalhar no dia a dia, mas falar que conquistei com esse time aí, que fizemos história. É isso que eu quero pra esse time, tá?”, destacou.

Neymar foi destaque

Dentro de campo, Neymar foi decisivo justamente em uma partida na qual o Santos precisou demonstrar poder de reação. O camisa 10, afinal, deu as duas assistências santistas. Primeiro, encontrou Gabigol para o atacante marcar seu 100º gol pelo clube ainda no primeiro tempo. Na etapa final, cobrou o escanteio que terminou no gol de Willian Arão.

Veja o discurso