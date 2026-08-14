Polícia recupera camisa de Yuri Alberto furtada no Corinthians

A Polícia Civil de São Paulo recuperou a camisa histórica do atacante Yuri Alberto, do Corinthians, nesta sexta-feira (14). Um torcedor havia furtado a peça do Memorial das Conquistas, no Parque São Jorge, durante a tarde de quinta-feira (13). Por isso, agentes do 52º Distrito Policial iniciaram diligências imediatas para solucionar o caso. Como resultado da operação, os policiais resgataram o uniforme intacto para devolver o item ao acervo do clube.

O episódio aconteceu por volta das 14h, quando o visitante aproveitou a movimentação para subtrair a relíquia. A peça possui enorme valor afetivo para a torcida, já que simboliza a campanha vitoriosa do centroavante na Copa do Brasil do ano passado. Logo após constatar o desaparecimento, a diretoria alvinegra acionou as autoridades de segurança e forneceu imagens do circuito interno de monitoramento.

Imagens de segurança ajudam a identificar o suspeito

A gravação das câmeras permitiu que os policiais encontrassem o autor do delito com rapidez. Dessa forma, a equipe conduziu o torcedor até a delegacia para prestar depoimento ao delegado responsável. Agora, o indivíduo responderá judicialmente pelo crime na Justiça.

Em nota oficial, o clube agradeceu a agilidade dos agentes públicos na condução dos trabalhos. Além disso, a diretoria encaminhou a peça ao Departamento Cultural da instituição. Por fim, os funcionários farão uma avaliação do estado de conservação do manto antes de colocá-lo novamente em exibição pública.

Veja a nota oficial do Corinthians:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que recuperou a camisa furtada do Memorial das Conquistas do clube, na tarde de ontem (13).

Após fornecimento de imagens e dados ao 52º DP, o indivíduo foi conduzido a delegacia para providências judiciais e o uniforme retornará aos cuidados do Departamento Cultural do Corinthians.

Agradecemos a presteza da Polícia e o retorno de nosso patrimônio a nosso acervo”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.