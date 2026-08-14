Fluminense x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Na parte de cima da tabela do Brasileirão, Fluminense e Palmeiras fazem duelo neste sábado (15/8), às 16h30, no Maracanã, pela 23ª rodada da competição. Depois da demissão do técnico Luis Zubeldía, o Tricolor busca a primeira vitória após a Copa do Mundo. A equipe, que será comandada por Marcão, está na quarta posição, com 35 pontos. Do outro lado, o Verdão está na liderança, com 48 somados, e pode abrir ainda mais vantagem.

E Voz do Esporte entra ao vivo a partir das 15h para esquentar todos os motores desse jogaço. A voz marcante de Ricardo Froede comanda a narração, acompanhado das análises cirúrgicas de Álvaro Martin nos comentários. À beira do gramado, as informações e bastidores ficam com a dupla dinâmica Raphael Almeida e Pedro Rigoni.